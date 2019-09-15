Gecikmeli dersbaşı

Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı ancak taşımalı eğitim sistemindeki yönetmelik değişikliği sonucu ücretsiz servis hizmetinin sona erdiği Menemen’in bazı kırsal mahallelerindeki çocuklar, henüz okula gidemedi. Bir haftadır çocuklarıyla her gün parkta vakit geçirdiklerini belirten veliler, yetkililerden yardım istedi.

Velilerden Hatice Ayan, Emiralem’den geçen minibüsün yolcuları halde bıraktığını okulun önüne kadar gitmediğini belirterek, “Üstelik dolmuşlarda emniyet kemeri yok. Çocuklarımız için hiç güvenli değil” dedi. 12, 9 ve 4 yaşlarında 3 kız çocuğu olduğunu belirten Nurcan Karakurt ise, “Biz okumadık, evlendik. Onlar da mı öyle olsun?” diye konuştu.



Büyükşehir Yasası’na göre mahalle statüsüne geçen Menemen’in Alaniçi, Beyköy ve Çaltı köylerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım hizmeti bulunmadığını söyleyen Çaltı Mahallesi Muhtarı Kamil Eser, “Bir köye minibüs çalışıyorsa o köye servis veremeyiz dediler. Bu sorun bizim gibi Beyköy ve Alaniçi’ni de kapsıyor. Üç köye günde dört kez, 15 kişilik tek bir minibüs çalışıyor. Bu üç köyde yaklaşık 40 tane öğrenci var” dedi.



Cebimden karşılarım



Öğrencilerin mağduriyetini gidereceklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Beyköy, Alaniçi ve Çaltı mahallerinde yaşayan öğrenciler için 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren servis hizmeti vereceklerini söyledi. Özellikle kız öğrencilerin eğitimine büyük önem verdiğini belirten Başkan Aksoy, “Çözüm için hemen harekete geçtik ve servisimizi ayarladık. Çocuklarımız okula geç kalma sorunu yaşamadan, sağlıklı koşullarda güven içinde derslerine yetişecekler. Yasal bir sıkıntı yaşanması durumunda bu parayı kendi imkanlarımla karşılamaya hazırım” dedi.



Yönetmelik izin vermiyor



Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, yönetmeliğe göre toplu taşıma olan yerlerden öğrenci taşıyamadıklarını belirtti, “Bu köylere ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi veya şoförler odasının toplu taşıması olduğu için taşımalı sistemin dışında bırakıldı. Bu nedenle yönetmeliğe göre taşıyamıyoruz” dedi.

