‘Geçmişi unutmadan geleceğe yön verelim’

MANİSA’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Müftü Ali Efendi’nin öncülüğünde çevre il ve ilçelere de yayılan direniş hareketinin başladığını, 8 Eylül 1922’de Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa’ya varmasıyla, kentin özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. 5 bin 555 şehit verildiğini belirten Başkan Ergün, “Nereden geldiğimizi unutmadan Türk’ün ve Türk topraklarının üzerinde emelleri bulunan hainleri en iyi şekilde tanıyarak, geleceğimize yön vermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum” dedi. l CEMİL SEVAL DHA