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    HaberlerEgeGeçmişi yaşadılar
    24.09.2019 - 00:38 |

    Geçmişi yaşadılar

    Geçmişi yaşadılar

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin de, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı koymak amacıyla düzenlediği Yörük Toyu, festival havasında geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçılarının sahne aldığı gecede 7’den 77’ye binlerce vatandaş, Yörük göçü ve Yörük düğününün canlandırıldığı programı ilgiyle izledi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan da, “Kentimiz Türkmenlerin, Yörüklerin geçiş noktası olmuş, pek çok şehirden gelen Yörükler buraya yerleşmiş ülkesinin bölünmez bütünlüğünü sağlamıştır” dedi. Büyükşehin Başkanı Osman Zolan da, Yörük kültürünün gelecek kuşaklara aktarılacağını vurguladı.

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