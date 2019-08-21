21.08.2019 - 07:50
Gediz’i kirletene 239 bin lira ceza
Gediz Nehri’nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma yapan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı.
Gediz Nehri’nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma yapan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı. Nehri atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa’daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.