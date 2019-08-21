BİST96.0320EURO6,35-0,16 USD5,73-0,01ALTIN277,16-0,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGediz’i kirletene 239 bin lira ceza
    21.08.2019 - 07:50

    Gediz’i kirletene 239 bin lira ceza

    Gediz Nehri’nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma yapan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı.

    Gediz’i kirletene 239 bin lira ceza

    Gediz Nehri’nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma yapan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı. Nehri atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa’daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için
    Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    10 bin laleli enstalasyon

    10 bin laleli enstalasyon

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Sıradaki Haber