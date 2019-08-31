Geldikleri gibi gittiler

Büyük Taarruz’un ardından kazanılan zaferle Anadolu’nun emperyalist işgalcilerden kurtulduğu 30 Ağustos, en çetin çarpışmaların yaşandığı Ege’de, gurur ve coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatük başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda vatanın bağımsızlığı için canını verenler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bir kez daha minnetle anıldı. Büyük Taarruz ile dalga dalga Akdeniz’e ilerleyen Türk ordusu, karşısına çıkan düşmanı vatan toprağından söküp attı.

Ülkeyi korumak için göğüs göğüse çarpışan Ege insanı ise zaferi ayrı bir coşkuyla kutladı. İzmir, Aydın ve Muğla dağlarında canını hiçe sayıp düşmanın karşısına dikilen efeler, zeybek gösterileriyle anıldı. Metrelerce uzunluktaki Türk bayrakları, kent merkezlerini kırmızıya boyadı.

Muhteşem geçit töreni

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle kutlandı. Sıcağa rağmen Türk bayraklarıyla alanı dolduran İzmirliler, coşkuyu katladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, geçit töreni düzenlendi. Geçit törenine katılan kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaş sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı.

Törene Vali Erol Ayyıldız, Ege Garnizon Komutanı Ali Sivri, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ile AK Partili ve CHP’li milletvekilleri katıldı.

Saygılarını sundular

Balıkesir’de Kuvayi Milliye Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklere, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti ve CHP’li milletvekilleri katıldı. Denizli’de ise Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, valilikte tebrikleri kabul etti. Daha sonra Gazi Bulvarı’nda gerçekleştirilen törende Vali Karahan, ve Zolan, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu, askeri araca binerek vatandaşın Zafer Bayramı’nı kutladı. Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Vali Ahmet Deniz ve Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün tarafından çelenk sunuldu. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibi gösteri yaptı.

Halkla bayramlaştılar

Muğla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Vali Esengül Civelek ve Büyükşehir Başkanı Osman Gürün’ün çelenk sunmasıyla başladı. Muğla Valiliği’nde tebriklerin kabul edilmesinin ardından protokol, Cumhuriyet Meydanı’nda askeri birliklerin ve vatandaşın bayramını kutladı. Şiirlerin okunması, folklor gösterilerinin sunulması sonrası askeri birliklerin tören geçişiyle kutlama sona erdi.

Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan tören, Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Vali Funda Kocabıyık’ın makamında tebrikleri kabulünün ardından kent meydanında düzenlenen kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Kocabıyık ve Başkan Çakın’ın halkın bayramını kutladı.

Buca, bayraklarla donandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümde Buca gelincik tarlasına döndü. Cadde ve sokakları dev Türk bayraklarıyla donatan belediye, vatandaşa da bayrak dağıttı. Yoğun ilgi gören etkinlikte konuşan Başkan Erhan Kılıç, “Vatan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz. Bu zafer hepimizin. Emperyalizme karşı dünya tarihine geçen bir halk direnişinin, vatan savunmasının zaferle sonuçlandığı gün” dedi.

Emperyalizme tokat

Bayraklı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlenen coşkulu törenlerle kutladı. Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu önünden başlayan kortej yürüyüşünde dev Türk bayrağı açıldı. Sevgi Yolu sonundaki Atatürk heykeline yürüyen kalabalık, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde marşlar söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temsili canlandırması da coşkulu kalabalıktan alkış aldı. Törende yanına gazileri alarak konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalizme bu topraklarda vurulan en büyük tokadın adı. Bu tokadı atan tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ve özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Zafere özel sergi

30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık makamındaki bayramlaşmayla başlayan kutlamalar, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk töreniyle sürdü. Törende öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) ile Elifname Gençlik Spor Kulübü tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri büyük alkış aldı. Belediye Başkanı Ömer Güneli gençleri tek tek kutladı. Törenin ardından protokol üyeleri Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açılan Ressam Hamza Saykan’ın Atatürk portrelerinden oluşan “Geldikleri Gibi Giderler” isimli resim sergisini ziyaret etti.

Şehitler unutulmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Narlıdere’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören Narlıdere Şehitliği’nde gerçekleşti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda konuşan Başkan Ali Engin, “Tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

‘Özgürlükten vazgeçmeyiz’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: Ülkemiz tarih boyunca birçok tehdide maruz kaldı ancak necip Türk Milleti, gösterdiği birlik ve beraberlikle bunlara fırsat vermedi. Kahraman atalarımızın bu toprakları bizlere hangi şartlarda miras bıraktığını gençlerimize en iyi şekilde anlatmalıyız.”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: 97 yıl önce kazanılan zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldaki en önemli yapı taşlarından biri oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol, her zaman rehberimiz olacak.”

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: Vatan ve bayrak sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünyaya kanıtlamanın gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi’ni canlarıyla kazandıran tüm şehitlerimizi ve saygıyla anıyorum.”