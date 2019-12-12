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    HaberlerEge Haberleri Geleceğimiz söz konusu
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Geleceğimiz söz konusu

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ege’de yaşanan çevre katliamlarına dikkat çekti, “Bir an önce harekete geçmeli ve ‘Dur’ demeliyiz” dedi

    Geleceğimiz söz konusu

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Yerel Demokrasi ve Çevre” temasıyla düzenlenen Ege Kent Konseyleri Birliği Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Konak Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Batur, kent konseylerinin yerel yönetimlerin yapacağı işlere, yol haritaların belirlenmesine, kent yaşamına, sorunların çözülmesine çok değerli katkılar koyduğunu dile getirdi. Konak Kent Konseyi’nin de Konak’ta çok başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Batur, “Konak Kent Konseyi, bileşenleri olan engelli, kadın, muhtar meclisi gibi meclisleriyle Konak’ta çok olumlu çalışmalar gerçekleştirdi. İlçemizde çevre konusunda da yerel yönetime yol haritası niteliği taşıyan çalışmalar yapıyorlar. ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla sık sık bir araya geliyoruz. Sivil inisiyatifin aktif olduğu yerde her zaman başarı vardır” dedi. Başkan Batur konuşmasında Ege’de yaşanan çevre katliamlarına da dikkat çekti, şöyle devam etti:

    Teşekkür plaketi

    “Yakın zamanda İzmir ve çevresinde yaşanan doğal afetler, orman yangınları, Kaz Dağları’nda karşı karşıya kaldığımız gibi, maden için yapılan doğa katliamları canımızı yakıyor. Geleceğimiz söz konusu. Bir an önce harekete geçmeli ve bu felaketlere ‘dur’ demeliyiz. Bu konuları kamuoyunun gündeminde tutmamız, yapılanları ve yapılmayanları takip etmemiz gerekiyor. Biz bu hedefle her zaman ön planda olacağız.”
    Toplantının sonunda ise Başkan Batur’la birlikte Ege Kent Konseyleri Birliği’ne üye 41 başkana katılımlarından ötürü plaket verildi.

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