Geleceğin kadroları siyasete hazırlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekim ayında başlayacak kongre süreciyle beraber teşkilatın eğitime alınacağını açıkladı. Partilerinde düzenlenen siyaset akademisiyle bugüne kadar parti içinden ve dışından 100 binden fazla insana eğitim verdiklerini belirten Dağ, “Tek seferde 10 binden fazla üyemize eğitim vereceğiz. Dokuz ay sürecek çalışma kapsamında 18 yıl içinde yapılan projelerin yanı sıra ilkeler ve değerler parti üyelerine anlatılacak. Tüm teşkilatımızın bir yenilenmeden ve tazelenmeden geçirmiş olacağız. Önce eğitimlerimizi yapacağız sonra bunu kongreyle taçlandıracağız” dedi.



Bayrak yarışı



Sosyal medya, kişisel gelişim, kriz çözme, toplantı yönetimi konusularında eğitimler olacağını ifade eden Dağ, “AK Parti’de siyaseti hep bayrak yarışı olarak gördük. Kadroları siyasete hazırlamak ülkemize borcumuz olarak düşünüyoruz. Ülke yönetimi noktasında geldiğimiz boyut, partimizin misyonu, vizyonu, 2035 ve 2023 hedeflerini nasıl hayata geçireceğimizi ortaya koyacak çalışmayı hep birlikte yapacağız” diye konuştu. l İZMİR AA