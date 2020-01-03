‘Geleceğin kıymetini bilelim’

Çocuklarla Anıtkabir’i gezen Başkan Ergin, Atatürk’ün siyasi kimliğinin, askeri dehasının, bu ülke için yaptıklarının ve öngörülerinin anlaşılmasının önemli olduğunu kaydetti. Ergin, “Yapabileceğimiz en önemli iş, çocuklarımıza O’nun ileri görüşlülüğünü, siyasi ve askeri kimliğini, eğitimci yapısını, dünyadaki tanınmışlığını, ona nasıl ve neden saygı duyulduğunu anlatmak olacaktır. Geleceğimizi, geçmişini anlamış, bu vatanın kıymetini bilen Atatürk’ü anlayan bir gençlikle inşa edebiliriz” dedi. Aslanlı yoldan çocuklarla yürüyerek Anıtkabir’e gelen Başkan, çocuklarla Atatürk üzerine ayrı ayrı sohbet etti. Çocuklar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni de ziyaret etti.



‘Ayvalık’ı birlikte zirveye taşıyacağız’



Başkan Mesut Ergin, özverili çalışmalarla 2020 yılına girerken mesai yapan belediye personelini yalnız bırakmadı. Tüm birimleri tek tek ziyaret eden Başkan Ergin, onlarla sohbet etti ve yeni yılını kutladı, “Ayvalık Belediyesi olarak, yöneticisi ve alın teri döken siz emekçilerimizle birlikte, ‘Memleketini en çok seven ona hizmet edendir’ anlayışıyla Ayvalıkımızı layık olduğu zirveye taşıyacağız” dedi.