24.11.2019 - 03:07 | | DHA
Geleceğin müzisyenleri köy okulundan çıkacak
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kırsal Tırazlar Mahallesi’ndeki Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Deniz Aksekili’nin, müzik sınıfı oluşturma hayalini liseli öğrenciler gerçekleştirdi.
Akordeon, vurmalı çalgılar, org, gitar, bağlama, armonika ve tef gibi çeşitli müzik aletleri temin edildi. Aksekili, “Sınıfda Türkiye’ye nam salacak öğrenciler yetişecek” dedi.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.