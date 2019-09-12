Geleceğin oyuncuları Aydın’da yetişecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro atölyeleri sahne tozu yutmak isteyenleri bekliyor. 7-14 yaş arası çocuklar ve 14-18 yaş arası gençler, 16-23 Eylül günleri arasında Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salolu’nda başvurularını yapabilecek. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Türk tiyatrosuna yeni yüzler kazandırmak için açtığımız atölyelerimiz tüm Aydınlılara açık” dedi.