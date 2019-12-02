Geleceğin sporcuları Taypark’tan çıkacak

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Taypark, yenilenen yüzüyle binicilik ve doğa tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam edecek. Çocuklar için binicilik okulu haline getirilen tesis, 6 Aralık günü saat 15.00’de törenle kapılarını açacak. Antrenörler eşliğinde 6 - 12 yaş arası çocuklar için verilecek ve 30 dakika sürecek olan eğitim; 4’lü, 8’li, 12’li paket seçenekleriyle sunulacak.

‘Çocuk atı’ denilen, iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlarla yapılacak eğitimlerle, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine de katkı sağlanacak. Binicilik eğitimleri için 0538 843 80 69 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilecek.

Cordelion Taypark’ta çocuklara kaliteli biniş eğitimi vermeyi, diğer taraftan da hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı hedeflediklerini aktaran Başkan Cemil Tugay, şöyle konuştu:

Hizmet kalitesi artırıldı

“Üstü kapalı olarak Türkiye’nin sayılı manej alanlarından birine sahibiz. Yaptığımız yeniliklerle alanın niteliğini ve hizmet kalitemizi artırdık. Çocukların hayvanlarla olan ilişkisini güçlendirmeyi, binicilik sporuyla tanıştırmayı ve ileri seviyelere giderek Türkiye çapında ödül kazanabilecek sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”