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    HaberlerEge Haberleri Geleceğin sporcuları Taypark’tan çıkacak
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Geleceğin sporcuları Taypark’tan çıkacak

    Karşıyaka Belediyesi’nin yenilediği Cordelion Taypark, 6 Aralık Cuma günü törenle kapılarını açacak. Belediye Başkanı Tugay, çocuklar için binicilik eğitimlerinin de başlayacağını söyledi

    Geleceğin sporcuları Taypark’tan çıkacak

    Karşıyaka Belediyesi Cordelion Taypark, yenilenen yüzüyle binicilik ve doğa tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam edecek. Çocuklar için binicilik okulu haline getirilen tesis, 6 Aralık günü saat 15.00’de törenle kapılarını açacak. Antrenörler eşliğinde 6 - 12 yaş arası çocuklar için verilecek ve 30 dakika sürecek olan eğitim; 4’lü, 8’li, 12’li paket seçenekleriyle sunulacak.
    ‘Çocuk atı’ denilen, iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlarla yapılacak eğitimlerle, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine de katkı sağlanacak. Binicilik eğitimleri için 0538 843 80 69 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilecek.
    Cordelion Taypark’ta çocuklara kaliteli biniş eğitimi vermeyi, diğer taraftan da hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı hedeflediklerini aktaran Başkan Cemil Tugay, şöyle konuştu:

    Hizmet kalitesi artırıldı

    “Üstü kapalı olarak Türkiye’nin sayılı manej alanlarından birine sahibiz. Yaptığımız yeniliklerle alanın niteliğini ve hizmet kalitemizi artırdık. Çocukların hayvanlarla olan ilişkisini güçlendirmeyi, binicilik sporuyla tanıştırmayı ve ileri seviyelere giderek Türkiye çapında ödül kazanabilecek sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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