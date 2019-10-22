Geleceğin tarımında Ege de söz sahibi

Ege Üniversitesi ve Romanya Craiova Üniversitesi işbirliğinde “Sürekli Tarım-Geleceğin Tarımı” konulu konferans düzenlenecek. 7-8 Kasım günlerindeki buluşmanın Onursal Başkanlığını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yapacak. Almanya, İspanya, Polonya, Sırbistan, Moldovya gibi çeşitli ülkelerden akademisyenlerin bilim komitesinde bulunduğu konferans, Romanya Craiova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Dünyada ilk kez bir tarım konferansı kapsamında kadastro konularının ele alınacağını belirten Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Örçen, “Konferansın odak noktası ‘Sürdürülebilir Tarım, Orman, Kadastro ve Gıda İçin Gelişmiş Yöntemler’ olacak” diye konuştu.