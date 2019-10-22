22.10.2019 - 07:50 |
Geleceğin tarımında Ege de söz sahibi
Ege Üniversitesi ve Romanya Craiova Üniversitesi işbirliğinde “Sürekli Tarım-Geleceğin Tarımı” konulu konferans düzenlenecek.
Ege Üniversitesi ve Romanya Craiova Üniversitesi işbirliğinde “Sürekli Tarım-Geleceğin Tarımı” konulu konferans düzenlenecek. 7-8 Kasım günlerindeki buluşmanın Onursal Başkanlığını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yapacak. Almanya, İspanya, Polonya, Sırbistan, Moldovya gibi çeşitli ülkelerden akademisyenlerin bilim komitesinde bulunduğu konferans, Romanya Craiova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Dünyada ilk kez bir tarım konferansı kapsamında kadastro konularının ele alınacağını belirten Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Örçen, “Konferansın odak noktası ‘Sürdürülebilir Tarım, Orman, Kadastro ve Gıda İçin Gelişmiş Yöntemler’ olacak” diye konuştu.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.