Geleceğin tıbbı masaya yatırıldı

Dünya’da yüzden fazla ülkede uzun yıllardır uygulanan frekans tıbbın her geçen yıl bilimsel açıdan geliştiğini belirten Dr. Karabey, “Frekans Tıbbı, geleceğin tıbbıdır” dedi. Frekans tıbbının dünyadaki öncülerinden, konuk konuşmacı Alan E. Baklayan da, “Bir çok ülkede frekans tıbbına ilgi çok büyük ancak Türkiye’deki ilginin bu denli fazla olması beni çok mutlu etti. Ülkenizde frekans tıbbı sistemine dahil olmak isteyen tüm hekimlere Türkiye temsilcimiz Dr. Karabey destek verecek. Kendisinin aracılığı ile ben de her zaman destek vermeye hazırım” dedi.