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    HaberlerEge‘Gelecek için hayırlı olsun’
    10.09.2019 - 03:54

    ‘Gelecek için hayırlı olsun’

    ‘Gelecek için hayırlı olsun’

    Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çıkmamız gereken merdivenin en önemli basamağı eğitimdir” dedi. Yeni öğretim yılı mesajında, 2023, 2051 ve 2071 hedefleri için herkesin sorumluluk alması gerektiğini kaydeden Çakın, “İdareci, öğretmen ve velilerimize önemli görevler düşmektedir. Öğretim yılı hayırlı olsun” dedi.

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