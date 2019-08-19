Gelen-damat düğüne kepçeye binip gitti

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip gelin arabası yaptı. Çift kepçeyle şehir turu attı. Damadı ve gelini kepçede görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nuray Çetin, “Kepçeye binip inerken zorlandım ama unutamayacağım bir anı oldu” diye konuştu.