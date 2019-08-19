19.08.2019 - 07:50| DOĞAN ÇİZMECİ DHA
Gelen-damat düğüne kepçeye binip gitti
MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip gelin arabası yaptı.
MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip gelin arabası yaptı. Çift kepçeyle şehir turu attı. Damadı ve gelini kepçede görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nuray Çetin, “Kepçeye binip inerken zorlandım ama unutamayacağım bir anı oldu” diye konuştu.
Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.