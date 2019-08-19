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    HaberlerEgeGelen-damat düğüne kepçeye binip gitti
    19.08.2019 - 07:50| DOĞAN ÇİZMECİ DHA

    Gelen-damat düğüne kepçeye binip gitti

    MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip gelin arabası yaptı.

    Gelen-damat düğüne kepçeye binip gitti

    MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip gelin arabası yaptı. Çift kepçeyle şehir turu attı. Damadı ve gelini kepçede görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nuray Çetin, “Kepçeye binip inerken zorlandım ama unutamayacağım bir anı oldu” diye konuştu. 

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