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    HaberlerEge‘Gelenekleri sürdürün’
    11.08.2019 - 03:06

    ‘Gelenekleri sürdürün’

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.

    ‘Gelenekleri sürdürün’

    Önce Temizlik İşleri, ardından Fen İşleri Şantiyesi ve Büyük Park’taki Kültür Merkezi’nde çalışanlarla bir araya gelen Başkan İduğ, eski bayram geleneklerini sürdürmelerini istedi.

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