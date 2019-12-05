‘Gelin, ilçemizi hep birlikte yönetelim’

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu. Önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahseden Başkan Bilgin, “31 Mart’ta siyaset bitti. Şimdi zaman Saruhanlı’ya hizmet etme zamanıdır. Gelin hep birlikte el ele verelim. Saruhanlımıza hep birlikte hizmet edelim” dedi.