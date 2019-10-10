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    HaberlerEge‘Gelin, ilçemizi tertemiz yapalım’
    10.10.2019 - 07:50 |

    ‘Gelin, ilçemizi tertemiz yapalım’

    Konak Belediyesi, temizlik seferberliği kapsamında sokak, park, okul önleri ve çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor.

    ‘Gelin, ilçemizi tertemiz yapalım’

    Konak Belediyesi, temizlik seferberliği kapsamında sokak, park, okul önleri ve çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Alsancak da pazartesi günleri dezenfektan ve koku giderici maddelerle temizleniyor. Bölgede esnaf ve semt sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine özel bir önlem alındığını belirten Belediye Başkanı Abdül Batur, “Temizlik, hepimizin sorumluluğu. Şehrimizi. hemşerilerimizle hep birlikte temizleyelim ve temiz tutalım” diye konuştu.

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