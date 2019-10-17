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    Haberler Ege‘Gelir artışı’ çağrısı
    17.10.2019 - 07:50 |

    ‘Gelir artışı’ çağrısı

    Karabağlar Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi Meclis’te 360 milyon lira olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Kısıtlı olanaklarla 500 bin kişiye en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz” dedi

    ‘Gelir artışı’ çağrısı

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı üçüncü oturumu, Muhittin Selvitopu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin 2020 yılı bütçesi 360 milyon lira olarak kabul edildi. Başkan Selvitopu, 2020 bütçesini kamusal bakış açısıyla, gelir gider dengesini gözeterek oluşturduklarını söyledi. Kısıtlı olanaklarla 500 bin kişiye hizmet götürmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “İlçe belediyelerin gelirlerinin mutlaka artırılması gerekiyor. Bunun başlıca yolu da kentlerin gelişmesidir. Çarpık yapılaşmayı ne kadar erken sürede giderebilirsek, burada yaşayanlar da o kadar çabuk rahata kavuşur” dedi.

    Dijital arşiv

    Başkan Selvitopu, Karabağlar’ın geleceğini kurtarmak ve gelir artışını sağlamak adına yeni dönemde dijital arşiv sistemini mutlaka yaşama geçireceklerini de bildirdi. Karabağlar’ın son zamanlarda daha fazla dikkat çektiğini, ancak hedeflenen gelişimi, dönüşümü sağlayabilmesi için inşaat sektörünün mutlaka canlanması gerektiğini sözlerine ekleyen Selvitopu, “Birçok belediye aynı durumda. Sanırım bir süre sonra bu durum aşılacak. Çünkü bizim gelişmemiz biraz da inşaat sektörünün canlanmasına bağlı” diye konuştu.

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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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