Geliri, öğrenciye burs

MARMARİS’te, AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından, geliri ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye okul öncesi destek için kullanılmak üzere yiyecek, içecek satışı yapılan stant açıldı. Yiyeceklerin 3 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu stant, Kordon Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde bugün ve yarın da açık olacak. AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Ulupınar Bozkır, destek verenlere teşekkür etti. l MUĞLA DHA