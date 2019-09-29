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    HaberlerEgeGenç çevrecilere Aras’tan destek
    29.09.2019 - 07:50 |

    Genç çevrecilere Aras’tan destek

    Bodrum’da yaşayan genç aktivistler küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine farkındalık yaratmak için eylem yaptı.

    Genç çevrecilere Aras’tan destek

    Bodrum’da yaşayan genç aktivistler küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine farkındalık yaratmak için eylem yaptı. Yetkililerden iklim değişikliğine karşı harekete geçmelerini talep eden gençlere Başkan Ahmet Aras ve sanatçı Zeynep Casalini de destek verdi. Aras, “Sizleri kurtaracak önlemler alacağız. Güneş enerjisiyle ilgili projelerimiz var. Öncelikle sokak ve çevre aydınlatmasında artık güneş enerjili direkler kullanılacak. Ayrıca yayalaştırma çalışmaları yapacağız, bisiklet yollarıyla trafiği azaltacağız” dedi.

    Kaçaklar yıkılıyor

    Bodrum Belediyesi, kaçak binaların yıkımlarına hız verdi. Gündoğan Mahallesi’nde 30 metrelik asansör kulesi ile 53 rezidans imara aykırılıktan, Yalıkavak’ta da SPA ile 4 masaj odası kıyı kenar çizgisine muhalefetten yıkıma tabi tutuldu. Gümbet’te 900 metrekarelik iskele, sahil şeridinde bulunan duvar ile inşaatı devam eden bir dairenin üst katlarında yıkım başlatıldı.

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