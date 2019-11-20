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    HaberlerEge Haberleri‘Genç Denizli‘ 10 yaşına girdi
    20.11.2019 - 02:06 |

    ‘Genç Denizli‘ 10 yaşına girdi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin sosyal hayatlarını zenginleştirip, geleceğe hazırlanmaları amacıyla hayata geçirdiği “Genç Denizli” projesi 10. yaşına girdi.

    ‘Genç Denizli‘ 10 yaşına girdi

    Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyal faaliyet ve kulüplere yönlendirmek, yaşadıkları kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerine başlayan proje, kısa sürede binlerce gence ulaştı. Genç Denizli ile gençlerin ilgi duyduğu çeşitli kulüpler de kuruldu.

    3 milyonluk destek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyi ‘Türkiye’nin En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçti. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 3 bin öğrenciye 3 milyon liralık öğrenim yardımı yapıldı. Başkan Osman Zolan, Genç Denizli’nin hayata geçirdiği en güzel projelerden biri olduğunu belirtti.

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