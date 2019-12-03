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    HaberlerEge Haberleri Genç girişimciye iki ödül birden
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    03.12.2019 - 00:08 |

    Genç girişimciye iki ödül birden

    Genç girişimciye iki ödül birden

    Girişimci Mimar Selin Küçük Şahin’in ekibiyle birlikte Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi’nde hayata geçirip patentini aldığı Ergo-Field isimli entegre arazi veri işleme platformu projesi, 22 ülkeden 384 buluşun yarıştığı 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’19’da ‘En İyi Ulusal Buluş Ödülü’ ve ‘Altın Madalya’ya layık görüldü. Ofisi araziye taşıdık sloganıyla ortaya çıkan, arkeoloji, haritacılık, inşaat, madencilik gibi alanlarda sahayla ofis çalışmasını birleştiren entegre bir çözüm olan Ergo-Field, hem yurtiçinden hem de yurtdışından büyük talep görüyor.

    Zamandan tasarruf

    Yıllardır kazı çalışmalarında görev aldığını fikirin de buradan çıktığını belirten Şahin, “İlgili arazi sektörlerinde kullanılan arazi ölçüm, tarama ve konumlandırma cihazlarından, tablet bilgisayar ortamına anlık veri alarak; bu verinin hızlı, kolay ve hatasız şekilde, gerçek zamanlı işlenebilmesini sağlıyor. Zamanımızın dörtte üçünü yenilikçi iş fikirleri üzerinde yoğunlaşarak geçiriyorsak, çeyreğini de sahada geliştirdiğimiz ürünler ile hizmet vererek geçiriyoruz” dedi.

    Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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