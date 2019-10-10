Genç kalemlerden iki yeni kitap

Ailesiyle birlikte ABD’nin San Diego kentinde yaşayan 10 yaşındaki Arden Pala, İngilizce yazdığı ‘Nuh’un Uçan Arabası’nın Maceraları- Türkiye’ye Seyahat’ kitabıyla, dünya çocuklarına ülkemizin tanıtımını yaptı.

Ailesiyle geçen yıl Türkiye’de bulunduğunu, çok kapsamlı bir turla farklı kültür, tarihi doku ve turistik yerleri gezdiğini, çok beğendiğini belirten Pala, “ABD’de doğmuş olmakla birlikte ben, Türk çocuğuyum. Kitaplarımda genç okuyuculara yeni yöreleri, farklı kültürel zenginlikleri tanıtıyorum” dedi.

Pavel Goldaev’in çizimlerini yaptığı, amazon.com sitesinden 5 bin adet satılan kitabın gelirinin bir bölümü, Arden’in İzmir’de yaşayan dedesi emekli Emniyet Müdürü İdris Pala aracılığıyla Türkiye’deki yoksul çocuklara aktarılacak.

İzmirli bir diğer genç yazar Burak Toprak da, ‘Askıda Kalanlar Mutluluklar’ isimli kitabıyla hayal kırıklığı yaşayan insanların öykülerini kaleme alıyor.

Hayaline kavuştu

Meslek Lisesi’ni bitirip erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kalan Toprak, pek çok farklı meslekle uğraştıktan sonra BEMAR Kariyer Okulları’na teknik servis elemanı olarak işe başladı. Okurluk serüvenine gelen kursiyerlerin yanlarında getirdiği kitapları okuyarak başladığını belirten Toprak, “17 yaşında ‘Umut Ölmeden Önce’ isimli bir kitap yazdım fakat yayınevinin iflas etmesi ve ön sipariş paralarını alıp kaçmasıyla yazarlık hayallerim yıkıldı. Askıda Kalan Mutluluklar kitabım, geçmişte yaşadığım bu hayal kırıklığından doğdu” diye konuştu.