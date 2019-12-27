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    HaberlerEge Haberleri ‘Gençler için varız’
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    27.12.2019 - 00:09 |

    ‘Gençler için varız’

    ‘Gençler için varız’

    İzmir Kınık’ta Gençlik Merkezi inşaatı sürdürülüyor. Belediye Başkanı Sadık Doğruer’in gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla bölge milletvekilleri aracılığıyla yatırım programına aldırıp inşaatına bu yıl başladığı merkezde kütüphane, resim ve müzik atölyeleri, halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu da yer alıyor. Gençlik Merkezi inşaatını ziyaret eden Belediye Başkanı Doğruer, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğruer, “Kınıklı gençlerimizin boş zamanlarını spor yapacağı, içinde düzenlenecek çeşitli kurslara katılarak hem spor yapacağı hem de öğrenerek boş zamanlarını değerlendireceği Gençlik Merkezi, ilçemize değer katacak. Merkezin yatırım programına alınmasında emeği geçen, başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ olmak üzere milletvekillerimize ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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