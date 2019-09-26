‘Gençler mutlaka meslek öğrenmeli’

İzmir İş Dünyası Derneği’nin (İZİD) yürüttüğü, istihdamın artırılması ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunması amacıyla düzenlediği eğitimler, yıl sonuna kadar devam edecek. Çeşitli iş fikirlerinden oluşan katılımcıların işyerlerini kurduktan sonra KOSGEB, İŞKUR gibi devlet kuruluşlarının desteklerinden yararlanmaya hak kazanabileceğini belirten İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “Bir taraftan meslek eğitimi, bir taraftan uygulamalı girişimcilik eğitimi ve istihdamın artırılması çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kadar çaba gösterdiğimiz bir ortamda siyasilerin desteğini bekliyoruz” dedi.

Foça cezaevinde uygulamalı girişimcilik eğitimiyle 500 mahkuma istihdam olanağı sunduklarına da dikkat çeken Sungur, “Üniversite okuyan işsizlik oranı çok fazla, fakat üniversite okumayan meslek öğrenen gençler iş bulmakta zorluk çekmiyor. Benim önerim uygulamalı meslek okulları özendirilmeli, gençler meslek öğrenmeli” diye konuştu.