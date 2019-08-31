Gençler, sahilde festival ateşini yaktı

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen 6. Zeytinli Rock Festivali başladı. Dün, Teoman, Mabel Matiz, Feridun Düzağaç ve Moğolların da aralarında bulunduğu 20 isim sahne aldı. 1 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalde, toplam 90 sanatçı sevenleriyle buluşacak. l F. EMRAH ERDOĞAN DHA