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    HaberlerEgeGençler, sahilde festival ateşini yaktı
    31.08.2019 - 02:39

    Gençler, sahilde festival ateşini yaktı

    Gençler, sahilde festival ateşini yaktı

    BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen 6. Zeytinli Rock Festivali başladı. Dün, Teoman, Mabel Matiz, Feridun Düzağaç ve Moğolların da aralarında bulunduğu 20 isim sahne aldı. 1 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalde, toplam 90 sanatçı sevenleriyle buluşacak. l F. EMRAH ERDOĞAN DHA

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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