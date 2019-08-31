31.08.2019 - 02:39
Gençler, sahilde festival ateşini yaktı
BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen 6. Zeytinli Rock Festivali başladı. Dün, Teoman, Mabel Matiz, Feridun Düzağaç ve Moğolların da aralarında bulunduğu 20 isim sahne aldı. 1 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalde, toplam 90 sanatçı sevenleriyle buluşacak. l F. EMRAH ERDOĞAN DHA
'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.