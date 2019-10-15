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    HaberlerEgeGençler, siyasete yeni soluk katacak
    15.10.2019 - 01:21 |

    Gençler, siyasete yeni soluk katacak

    Gençler, siyasete yeni soluk katacak

    Edremit’te bu yıl 10-15 Ekim günleri arasında üçüncüsü kutlanan Avrupa Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, farklı siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye’nin siyasi tarihinden ve gençlerin siyasetteki rolünden bahsedildi. Gençlerin siyasette daha fazla aktif rol alması gerektiğini savunan Başkan Arslan, “Şimdiki gençler bizlerden farklı olarak siyaseti daha çok sorgulayarak ve araştırarak takip ediyor. Fakat bizler, gençlerimizi siyasete kazandıramıyor, yeterli desteği vermiyoruz. Onların ön sıralarda yer alması Türk siyasetine artı değer katacaktır” dedi.

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