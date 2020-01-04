Gençlerden geleceğin kenti

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Furkan Özata, Kıvılcım Yavuz ve Furkan Şahin, jürisinde mimarlık dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı ‘Archisections: Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması’nda mansiyon ödülüne layık görüldü. Şehirlerin hızlı gelişimine ayak uydurabilecek yeni mastır planların nasıl olması gerektiğine kafa yoran gençler, yapay zekâ teknolojisinden de faydalandı.

‘Mimarinin Parametrik Evrimi’ adını verdikleri proje ile durma noktasına gelen ekosisteme ve kontrol edilemez nüfus artışı ile çarpık hale gelen kentleşmeye dikkat çeken gençler, İzmir’in Urla ilçesini baz alarak başlattıkları ancak dünyanın farklı noktalarında da uygulanabilirliği mümkün olan proje hakkında şu bilgileri verdi:

Yapay zekâyı kattılar

“Şehirler planlanırken güneş yönü, hakim rüzgârlar, coğrafi konum, iklimsel özellikler, fauna, flora, mevcut şehir planı gibi etmenlerin hepsi düşünülmeli ve birbirinden farklı formlar birlikte değerlendirilmeli. Projemizde, yapay zekâ ile entegre bir biçimde çalışan bir şehir planı ve mimari öneriler ortaya koymaya çalıştık. Şehirlerin değişimine ayak uydurabilen, farklı bölge halklarının farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen bir plan ortaya çıkarmaya çalıştık. Projenin en önemli avantajı ise planda bazı parametrelerin değişmesi durumunda yapay zekâ tarafından eşzamanlı olarak hem kendi içinde bütün sistemleri koruyan hem de insan hatasını en aza indirebilmesi oldu.”