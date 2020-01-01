İzmir Ekonomi Üniversitesi iç mimarlık öğrencileri, Körfez’i temiz tutabilmek için Çöpçü Kapsül adlı bir deniz taşıtı tasarladı. Tamamen cam kaplı olan araç, eğlenceli bir yolculukla deniz temizliği yapacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde okuyan öğrenci, İzmir Körfezi’ni daha yoğun deneyimlemek ve denizi temiz tutabilmek için, ‘Litter Pod’ isimli deniz taşıtı tasarladı. Öğrencilerin iki günde planladığı, çizimini yaptığı 4 kişilik kapasiteye sahip taşıt, güneş enerjisiyle çalışacak şekilde geliştirildi. İzmir Körfezi’nde taşımayı sağlarken, aynı zamanda kenarlarındaki bölümlerle denizin yüzeyindeki kirliliği temizleyen taşıt, hem bir yerden bir yere gitmeye hem de küçük gezintilere olanak sağlıyor.

Farkındalık yarattı

Yat Tasarımı dersinde gerçekleşen çalıştay sonucunda ortaya çıkan proje, aynı zamanda Milano Politeknik Üniversitesi’nden gelen profesörlerce de incelenip beğenildi. Projeden sorumlu öğretim görevlisi Doç. Dr. Osman Demirbaş, şöyle konuştu: “İzmirimizde birçok farklı kurumun, sosyal yapının ya da STK’nın da gündeme getirdiği denizi yaşama kapsamında tasarım öğrencilerine de bir farkındalık yarattık. Öğrencilerim ilk etapta Körfezi, daha sonra kenti çalıştı. Körfez ile kenti bütünleştirmek için hem bir ürün hem de bir sistem tasarımı önerdiler.”

Kendine ait limanı var

Körfezi daha etkin hale nasıl getirebiliriz diye düşündüklerini söyleyen İç Mimarlık son sınıf öğrencisi Melis Nur Canpulat da, “Körfez şu an çok kirli, biz onun yeşilliğini değil maviliğini görmek istiyoruz. Deniz kenarında daha çok vakit geçirebilmek istiyoruz. Aracımız kenarlardan giderek suyun yüzeyini temizliyor. Deniz aracı, yapay zeka uygulaması tarafından kontrol ediliyor” dedi. Aracın içinde oyun geliştirdiklerini anlatan Damla Deniz Doğan da, “Araçtaki uygulama sayesinde, kullanan insanlar denizden ne kadar çöp topladıklarını görebiliyor” diye konuştu. Aracın deniz temizliği için etkin bir sistem olduğunu aktaran Berfu Alanlı da, aracın kendi limanı olduğunu belirtti.