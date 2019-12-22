‘Gençlere güvenim tam’

Kendilerini çok zorlu bir ikinci devrenin beklediğini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, disiplini elden bırakmayacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Ligde ikinci yarı daha zorlu olacak. Bizim en büyük kozumuz coşkumuz ve tempolu futbolumuz. Taraftarımız zaten her zaman yanımızda. İkinci yarı onlar tribünde biz de sahada tempomuzu daha da artırarak hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz” dedi.

‘Daha iyi olacağız’

Kadrosuna güvendiğinin altını çizen Tolungüç, “Tüm rakiplerimiz devre arasında takviye yapacak. Biz ise takım içindeki oyuncularımızın potansiyellerini yükselteceğiz. Mevcut kadromuz geçmişte neler yapabileceğini gösterdi. Oyuncularımızı hem fizik hem de mental olarak ikinci yarıya hazır hale getirmek için çalışacağız. Genç oyuncularımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için onlarla birebir çalışmalar yapacağız” diye konuştu.