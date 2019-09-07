‘Gençleri tarıma teşvik ediyoruz’

Tarım sektörünün önündeki en büyük problemlerden birinin gençlerin giderek topraktan uzaklaşması olduğunu belirten İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Bu yarışmayla gençlerimizi destekleyerek yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



Dört ayrı başlık altında düzenlenecek olan yarışmaya katılmak isteyenler 20 Aralık 2019 tarihine kadar www.itb.org.tr internet adresinden başvuru yapabilir.