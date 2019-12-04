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    04.12.2019 - 00:15 |

    ‘Gençlerimiz kazanacak’

    TEV İzmir Şubesi ile LİYAKAT’in ‘Askıda Kariyer’ projesiyle üniversiteli gençlere maddi ve mesleki destek verilecek. TEV İzmir Yürütme Kurulu Başkanı Soybayraktar, “Umarız, Türkiye’nin projesine dönüşür” dedi

    ‘Gençlerimiz kazanacak’

    Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi ile Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), ‘Askıda Kariyer’ adlı bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlattı.

    Proje; hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri ve idari bilimler alanında öğrenim gören, maddi imkânı kısıtlı öğrencilerin, açılan burs fonuyla maddi olarak desteklenmelerinin yanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmasını ve iş yaşamına donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını hedefliyor.
    Projeye ilham kaynağı olan, mezun TEV bursiyerlerinden Çağla Tokkuzun, ‘Askıda Kariyer’i anlattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, Prof. Dr. Ünal Aydın, Toyo İnk CEO’su Yakup Benli, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, Avukat Didem Özkardeş, TEV İzmir Şubesi Onursal Başkanı Levent Sarıgözoğlu, Peryön Ege Bölgesi Şubesi Başkan Yardımcısı Ece Süeren Ok ile Opr. Dr. Cem-Çiğdem Karas da deneyimlerini paylaşarak sonuna kadar projenin destekçisi olacaklarını söyledi.

    ‘Türkiye’nin projesi’

    TEV İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Gülnur Soybayraktar, “Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi olarak Liyakat Derneği ile birlikte oluşturduğumuz bu proje İzmir için ayrı bir gurur kaynağı. Sizlerin de desteği ile bu projenin Türkiye’nin projesi haline geleceğine inanıyorum” dedi.

    Altı aylık yoğun bir ekip çalışmasıyla bugünlere geldiklerini belirten LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi de, “Projeyle nice tohumlar yeşertelim, gençlerimiz kazansın, eğitim kazansın ve Türkiye kazansın” diye konuştu.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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