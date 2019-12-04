‘Gençlerimiz kazanacak’

Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi ile Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), ‘Askıda Kariyer’ adlı bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlattı.



Proje; hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri ve idari bilimler alanında öğrenim gören, maddi imkânı kısıtlı öğrencilerin, açılan burs fonuyla maddi olarak desteklenmelerinin yanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmasını ve iş yaşamına donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını hedefliyor.

Projeye ilham kaynağı olan, mezun TEV bursiyerlerinden Çağla Tokkuzun, ‘Askıda Kariyer’i anlattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, Prof. Dr. Ünal Aydın, Toyo İnk CEO’su Yakup Benli, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, Avukat Didem Özkardeş, TEV İzmir Şubesi Onursal Başkanı Levent Sarıgözoğlu, Peryön Ege Bölgesi Şubesi Başkan Yardımcısı Ece Süeren Ok ile Opr. Dr. Cem-Çiğdem Karas da deneyimlerini paylaşarak sonuna kadar projenin destekçisi olacaklarını söyledi.



‘Türkiye’nin projesi’



TEV İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Gülnur Soybayraktar, “Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi olarak Liyakat Derneği ile birlikte oluşturduğumuz bu proje İzmir için ayrı bir gurur kaynağı. Sizlerin de desteği ile bu projenin Türkiye’nin projesi haline geleceğine inanıyorum” dedi.



Altı aylık yoğun bir ekip çalışmasıyla bugünlere geldiklerini belirten LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi de, “Projeyle nice tohumlar yeşertelim, gençlerimiz kazansın, eğitim kazansın ve Türkiye kazansın” diye konuştu.