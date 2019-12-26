Gençlerin ilk konuğu Hüseyin Cengiz oldu

Bayraklı Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlerimiz Yazarlarla Buluşuyor’ etkinliğinin ilk konuğu yazar Hüseyin Cengiz oldu. Nene Hatun Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya gelen Cengiz, ‘Yalnızlığın Başkenti-Bir Cemal Süreya Romanı’ kitabını tanıttı, edebiyat ve hayata dair soruları cevapladı. Öğrencilere tavsiyesilerde de bulunan Cengiz, “Yazmaktan korkmayın, ne düşünüyorsanız onu yazın” dedi.