29.12.2019 - 00:02 |
‘Gençlerin yanındayız’
Nazilli Belediyesi, Kariyer Günleri’nde Uğur Okulları’nın konuğu oldu. Başkan Kürşat Engin Özcan’ı temsilen Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Öreroğlu, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı, “Nazilli için yapılacak her türlü çalışmada siz gençlerin dahil olması bizler için çok önemli” diye konuştu.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.