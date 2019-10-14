Gençlik Meclisi’nden can dostlara ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Tesisi gezen gençler, burada misafir olarak kalan sahipsiz can dostlar ile zaman geçirdi. Meclis Başkanı Bilge Naz Sak, “Amacımız farkındalık oluşturarak hayvan sevgisine dikkat çekmek” diye konuştu.