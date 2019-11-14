Geri dönüşümün önemini öğrendiler

Çiğli Fen Lisesi’ndeki etkinlikte; geri dönüşümün önemi, geri dönüşümün doğaya ve ülke ekonomisine sağladığı yararlar, atıkların nasıl toplanması gerektiği, nelerin geri dönüşüm olarak kullanılabileceği anlatıldı. l DHA