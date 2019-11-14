14.11.2019 - 01:14 |
Geri dönüşümün önemini öğrendiler
ÇİĞLİ Belediyesi, çocuklara çevre ve doğa konusunda bilinçlendirmek amacıyla ‘Çevre ve atık yönetimi’ konusunda eğitimlere devam ediyor.
Çiğli Fen Lisesi’ndeki etkinlikte; geri dönüşümün önemi, geri dönüşümün doğaya ve ülke ekonomisine sağladığı yararlar, atıkların nasıl toplanması gerektiği, nelerin geri dönüşüm olarak kullanılabileceği anlatıldı. l DHA
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.