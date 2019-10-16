Geri sayım

11. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması da sektöre yeni isimler kazandıracak. “Yeni Nesil Etkisi” temalı yarışma; sektörü yeni tasarımlarla güçlendirmeyi, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefliyor. Özgünlük şartının arandığı yarışmaya, son başvurular 11 Kasım’da olacak. Ön eleme 21 Kasım 2019’da yapılacak. 22 Kasım’da ise yarı finalistler ilan edilecek. Ödül töreni de IF Wedding Fashion İzmir’in açılış günü olan 21 Ocak’ta gerçekleşecek.