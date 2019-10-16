Geri sayım

16.10.2019 - 01:19 |
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İzmir fuarcılığı, 21-24 Ocak 2020 günlerinde 14. kez gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile yeni yıla muhteşem bir başlangıç yapacak. İzmir başta olmak üzere Türkiye ile dünyanın her noktasından sektör profesyonelleri; 2020 ile 2021 modasına yön verecek gelinlik, damatlık ve abiye tasarımlarıyla fuarizmir’de buluşacak.
11. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması da sektöre yeni isimler kazandıracak. “Yeni Nesil Etkisi” temalı yarışma; sektörü yeni tasarımlarla güçlendirmeyi, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefliyor. Özgünlük şartının arandığı yarışmaya, son başvurular 11 Kasım’da olacak. Ön eleme 21 Kasım 2019’da yapılacak. 22 Kasım’da ise yarı finalistler ilan edilecek. Ödül töreni de IF Wedding Fashion İzmir’in açılış günü olan 21 Ocak’ta gerçekleşecek.
Hatay'da kahreden olayKilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.