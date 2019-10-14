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    HaberlerEgeGermiyan’da renkli festival
    14.10.2019 - 07:50 |

    Germiyan’da renkli festival

    Çeşme Belediyesi’nin bu yıl altıncı kez düzenlediği Germiyan Festivali, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

    Germiyan’da renkli festival

    Çeşme Belediyesi’nin bu yıl altıncı kez düzenlediği Germiyan Festivali, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Pek çok atölye çalışmasına, söyleşi ve sergilere ev sahipliği yapan festivalde, yöresel lezzetlerin satıldığı stantlarda yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Daha mutlu, daha güzel, daha fazla değerlerini koruyan bir Çeşme için biz hep beraberiz. Her zaman Germiyanımızın yanındayız ve yanında olacağız. Germiyan bizim gönlümüzün merkezinde” dedi.

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