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    HaberlerEgeGeyre Deresi pırıl pırıl
    28.10.2019 - 07:50 |

    Geyre Deresi pırıl pırıl

    Karacasu Belediyesi Başkanı Zeki İnal’ın, yıllardır temizlenmeyen Geyre Deresi’nde başlattığı ıslah çalışmalarında sona gelindi.

    Geyre Deresi pırıl pırıl

    Karacasu Belediyesi Başkanı Zeki İnal’ın, yıllardır temizlenmeyen Geyre Deresi’nde başlattığı ıslah çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen, çalışmalar sona erdiğinde derenin tertemiz ve berrak şekilde akacağını belirtti. Bölgede yaşanan su taşkınları ve diğer olumsuzlukların da sona ereceğini ifade etti.

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