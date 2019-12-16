Gezegen eviyle uzaya yolculuk

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki planetaryum (gezegen evi) yoğun ilgi görüyor. 100 kişilik planetaryum, Denizlililere uzayı tanıtıyor.

Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gökcisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gezegen evinde, uzayın derinlikleri bire bir izleyen öğrencilere, gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. Planetaryuma, ilçelerdeki öğrencilerden de büyük ilgi var. Öğrenciler, gezegen evinde sıradışı bir deneyim yaşıyor.

İlgi çekiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, merkezdeki gezegen evinin özelikle öğrencilerin ilgisini çektiğini belirtti, “Merkezimizde bulunan planetaryumda öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde anlatılarak temel astronomi bilgileri veriliyor” dedi. Öğrencileri merkeze getiren Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu Müdürü Erdinç Pekmezci de, “Öğrencilerimize çok faydalı oldu” diye konuştu.