BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56-0,82ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGezgin Fest bu yaz Pamucak’ta
    04.08.2019 - 00:26

    Gezgin Fest bu yaz Pamucak’ta

    Gezgin Fest bu yaz Pamucak’ta

    Kültür sanat kenti Efes Selçuk, GezginFest İzmir’e ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan festival 15-18 Ağustos günlerinde Pamucak Sahili’nde 20’nin üzerinde farklı müzik türünde, 40’tan fazla ünlü sanatçı ve grubu on binlerce müzikseverle buluşturacak. Katılımcılar, Pamucak Sahili’nde kamp yapma olanağına da sahip olacak.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
    daha fazla video için
    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

    Murat Nehri'nden bir acı haber daha!

    Önce valilik sonra Meteoroloji! Uyarı üstüne uyarı geliyor

    Önce valilik sonra Meteoroloji! Uyarı üstüne uyarı geliyor

    Çalıştığı çiftlikte ölü olarak bulundu

    Çalıştığı çiftlikte ölü olarak bulundu

    Biri kardeşi diğeri oğlu... Bu acının tarifi yok

    Biri kardeşi diğeri oğlu... Bu acının tarifi yok

    Sıradaki Haber