Gezgin Fest bu yaz Pamucak’ta

Kültür sanat kenti Efes Selçuk, GezginFest İzmir’e ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan festival 15-18 Ağustos günlerinde Pamucak Sahili’nde 20’nin üzerinde farklı müzik türünde, 40’tan fazla ünlü sanatçı ve grubu on binlerce müzikseverle buluşturacak. Katılımcılar, Pamucak Sahili’nde kamp yapma olanağına da sahip olacak.