04.08.2019 - 00:26
Gezgin Fest bu yaz Pamucak’ta
Kültür sanat kenti Efes Selçuk, GezginFest İzmir’e ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan festival 15-18 Ağustos günlerinde Pamucak Sahili’nde 20’nin üzerinde farklı müzik türünde, 40’tan fazla ünlü sanatçı ve grubu on binlerce müzikseverle buluşturacak. Katılımcılar, Pamucak Sahili’nde kamp yapma olanağına da sahip olacak.
ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.