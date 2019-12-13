Gıda OSB’nin arazisi hazır

Ayvalık Belediyesi’nin yatırım ve istihdam projesi için tapu devir teslim işlemi yapıldı. Maliye Hazinesi’ne ait olan arazi, 2 milyon 700 bin lira bedelle satın alındı.

Yaratacağı istihdam, üreteceği katma değer ve yüksek girdisiyle ilçe ekonomisine önemli katkı koyacak Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arazisinin tapu devir işlemi yapıldı. OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Ayvalık Milli Emlak Müdürü Saim Ateş’in imza attığı anlaşmaya göre, Maliye Hazinesi’ne ait olan arazi, 2 milyon 700 bin lira bedelle satın alındı. “Ayvalık halkı, sanayicisi ve esnafına hayırlı olsun” diyen Başkan Ergin, şöyle konuştu:

26 firma hazır

“Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde şu ana kadar başvuruda bulunup yatırım yapmaya hazır 26 firmamız var. Gıda OSB’de süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörlerden yatırımcılarımızın yer alacağını ön görüyoruz. Tamamladığımızda inşallah tarım ve turizm sektörümüz farklı bir ivme kazanacak. OSB’mizin kurulmasında bizimle birlikte olan, Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Bakanlığı ve meslek odalarına destekleri için teşekkür ediyorum. Parselasyon ve imar uygulamalarının ardından alt yapı inşaat çalışmalarına başlayacağız.”

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde Topçular Mevkisi’nde 478 bin 788 metre kare alanda yapılması planlanan Gıda OSB, sosyal donatılar haricindeki 234 bin 402 metre karelik alanda kurulacak.