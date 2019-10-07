Giresun’da hüzün vardı

1. Lig’de sakatlık bahanesiyle zamanı eritmek için çimler üzerinde yatıp kalkmalar artık kabak tadı verdi. Birilerinin sorunun çözümü için bir şeyler yapmasının zamanı hâlâ gelmedi mi? Yoksa gelecek baharı mı beklemeliyiz? Akhisarspor bir hafta önce çok daha zor koşullarda Karagümrük’ten 3 puan çıkarıp zirveye kuruldu. Giresun’da tribünler boş, tenha ve seyirci baskısı yok. Bu ortamda alınan yenilgi rakibi hafife almak gibi zihinsel bir yanılgı olabilir mi? Maç başladı Giresunspor üçüncü atağında gole ulaştı. O anda Akhisarspor savunması dağınık, Gökhan’da her nedense kalesini terk etmişti. Bu koşullarda bir aşırtma vuruş gol için yeterli oldu. Hemen 3 dakika sonra Burhan’ın çizgiden çevirdiği topa Erhan’ın volesinin üst direkte patlaması Akhisar adına talihsizlikti. Maçın bitimine kadar 2 takımın da karşılıklı pozisyon ürettiği, gole dönüştüremediği, fırsatlar vardı. Özellikle Akhisarspor, yenilgiden kurtulma isteğiyle çok adamla basınca, Giresunspor, karşı ataklarında sayısal olarak yoğun sorun yaşadı. Golcü Cikalleshi Giresun’da suskundu ve iyi gününde değildi. 64. dakikada Aykut’un sağ çizgiden çevirdiği topu uygun durumda gole dönüştürebilse, belki de takımı adına çok şeyi değiştirebilecekti. 1. Lig kolay bir yarışma alanı değil. Elbette gel-gitler yaşanacaktır. Ama bu durumları makul bir düzeyde korumak tutmak koşuluyla.