Girişimci kardeşlerden örnek yatırım hamlesi

Genç girişimci Ege-Ece Uyar kardeşler, Bayraklı’da GC Seramik ve İnşaat Malzemeleri Showroom’unu düzenlenen törenle açtı. Törene; İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Alaattin Yüksel, Bornova eski Belediye Başkanı Olgun Atilla, İZSİAD Genel Sekreteri Cengiz Yavaş, BATÜDER Başkanı Akın Kazançoğlu katıldı.

Doğru fiyat ve ürün

Ekonominin durgun olduğu dönemde yatırım yaptıklarını söyleyen Ece Uyar, “Mağazamızda, seramik yer duvar karoları, armatür, musluk, vitrifiye, fırın, ocak, davlumbaz, lavabo ve klozet, gömme rezervuar sistemleri, duşa kabin sistemleri, banyo dolapları bulunuyor” dedi. Ege Uyar da, müşterilere doğru fiyat ile doğru ürünü vereceklerini belirtti.