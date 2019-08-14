Girişimcilerden İduğ’a tam destek

Girişimciler ve İş Dünyası Derneği (GİSİDER) Başkanı Merve Civelek ve yönetim kurulu üyeleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti. Civelek, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birbirine destek olması gerektiğini söyledi. Türkiye’de kadın girişimci sayısının az olduğunu ve bu nedenle büyük sıkıntı yaşandığını belirten Başkan İduğ da, “STK’lar ve yerel yönetimler birlikte güzel projelere imza atacaktır” dedi.