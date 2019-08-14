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    HaberlerEgeGirişimcilerden İduğ’a tam destek
    14.08.2019 - 00:29

    Girişimcilerden İduğ’a tam destek

    Girişimcilerden İduğ’a tam destek

    Girişimciler ve İş Dünyası Derneği (GİSİDER) Başkanı Merve Civelek ve yönetim kurulu üyeleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti. Civelek, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birbirine destek olması gerektiğini söyledi. Türkiye’de kadın girişimci sayısının az olduğunu ve bu nedenle büyük sıkıntı yaşandığını belirten Başkan İduğ da, “STK’lar ve yerel yönetimler birlikte güzel projelere imza atacaktır” dedi.

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    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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