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    HaberlerEge HaberleriGirişimciliğin sırrını anlattı
    14.11.2019 - 01:16 |

    Girişimciliğin sırrını anlattı

    Girişimciliğin sırrını anlattı

    Dünyanın 125 ülkesinde 2 milyondan fazla girişimciyi biraraya getiren Google destekli Startup Grind İzmir platformu, sezonun ilk buluşmasını Withco Coworking’te gerçekleştirdi. Doç. Dr. Engin Deniz Eriş “Girişmek mi, Girişimcilik mi” başlıklı interaktif sunumuyla girişimci olmanın yolları anlattı. Girişimciliğin, farklı olanı, ihtiyaç olanı bulmak olduğunu belirten Eriş, “Girişimciliğin sürdürülebilir olması gerekiyor. Yaptığınız işle uzun bir süre var olmak için toplumsal faydayı da önemsemelisiniz” diye konuştu.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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