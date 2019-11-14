Girişimciliğin sırrını anlattı

Dünyanın 125 ülkesinde 2 milyondan fazla girişimciyi biraraya getiren Google destekli Startup Grind İzmir platformu, sezonun ilk buluşmasını Withco Coworking’te gerçekleştirdi. Doç. Dr. Engin Deniz Eriş “Girişmek mi, Girişimcilik mi” başlıklı interaktif sunumuyla girişimci olmanın yolları anlattı. Girişimciliğin, farklı olanı, ihtiyaç olanı bulmak olduğunu belirten Eriş, “Girişimciliğin sürdürülebilir olması gerekiyor. Yaptığınız işle uzun bir süre var olmak için toplumsal faydayı da önemsemelisiniz” diye konuştu.