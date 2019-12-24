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    24.12.2019 - 00:11 |

    Girişimcilik rekabeti başlıyor

    Girişimcilik rekabeti başlıyor

    Lise öğrencilerinin fikirlerini sunabileceği girişimcilik yarışması Diamond Challenge, EGİAD’ın proje ortaklığında Türkiye’de ilk kez yapılacak. Gençler, büyük ödül 100 milyon dolar için yarışacak.

    Lise öğrencileri için dünyanın en önemli girişimcilik yarışmalarından olan Diamond Challenge’ın Türkiye ayağı ilk kez Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ortaklığında yapılacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki lise öğrencileri 5 Ocak’a kadar başvuru yapabilecek.

    Tanışma fırsatı

    Lise öğrencilerinin fikirlerini bir üst seviyeye çıkaran, 100.000 dolar ödül ve kaynak sunan Diamond Challenge kapamında, 10 ekip 10 Şubat 2020’de EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde gerçekleşecek finale katılabilecek. İzmir-Türkiye finalinde birinci gelen ekip ise, 16-18 Nisan’da ABD’de Diamond Challenge Summit etkinliğindeki global sahnede yerini alabilecek.

    Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, STK olarak ilklere imza atmanın EGİAD vizyonerliğinden kaynaklandığını dile getirdi, şunları söyledi: “Gelecek nesle güç vermek, girişimciliğe ev sahipliği yapmak bizim için önemli.

     Lise öğrencileri, dünyanın en üst düzey girişimcilik yarışması sayesinde, fikrini veya eğitimini finanse edecek büyük bir ödülü kazanma şansına sahip olacak. Gençler hem fikirlerini geliştirecek hem de dünyadan harika ekiplerle tanışma fırsatı yakalayacak.”

    Global sahne

    Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı sunan bu program, inovatif fikri olanlara destek olacak. Başvuranlar, global sahnede tutkularını sunma fırsatı da yakalayacak.

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