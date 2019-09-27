Girit buluşması

Girit kültürünü yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen festival, 29 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivale, Yunanistan, Lübnan ve Ürdün’de yaşayan Giritliler de katılacak. Selçuk’ta bugün Efes Kent Belleği Müzesi’nde belgesel gösterimi ve söyleşiler düzenlenecek, akşam da Kuşadası Davutlar Giritli Mahallesi’nde Giritlice şarkı ve mânilerle son bulacak. Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel, “Giritli hemşerilerimiz ve bu kültürü benimseyen dostlarımızın desteğiyle düzenlediğimiz festivale herkesi bekliyoruz” dedi.