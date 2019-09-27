BİST101.940-0,66EURO6,200,05USD5,670,11ALTIN274,250,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGirit buluşması
    27.09.2019 - 02:26 |

    Girit buluşması

    Giritliler Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 10. Uluslararası Giritliler Festivali, Selçuk, Söke ve Kuşadası’nda bugün başlıyor.

    Girit buluşması

    Girit kültürünü yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen festival, 29 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivale, Yunanistan, Lübnan ve Ürdün’de yaşayan Giritliler de katılacak. Selçuk’ta bugün Efes Kent Belleği Müzesi’nde belgesel gösterimi ve söyleşiler düzenlenecek, akşam da Kuşadası Davutlar Giritli Mahallesi’nde Giritlice şarkı ve mânilerle son bulacak. Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel, “Giritli hemşerilerimiz ve bu kültürü benimseyen dostlarımızın desteğiyle düzenlediğimiz festivale herkesi bekliyoruz” dedi.

    Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
    daha fazla video için
    Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Yepyeni cuma mesajları! 2019 kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Cuma namazı saat kaçta? 27 Eylül İstanbul Ankara İzmir namaz vakitleri

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferman'la Beliz bu kez...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel ilk 11'ler...

    Sıradaki Haber