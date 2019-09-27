27.09.2019 - 02:26 |
Girit buluşması
Giritliler Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 10. Uluslararası Giritliler Festivali, Selçuk, Söke ve Kuşadası’nda bugün başlıyor.
Girit kültürünü yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen festival, 29 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivale, Yunanistan, Lübnan ve Ürdün’de yaşayan Giritliler de katılacak. Selçuk’ta bugün Efes Kent Belleği Müzesi’nde belgesel gösterimi ve söyleşiler düzenlenecek, akşam da Kuşadası Davutlar Giritli Mahallesi’nde Giritlice şarkı ve mânilerle son bulacak. Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel, “Giritli hemşerilerimiz ve bu kültürü benimseyen dostlarımızın desteğiyle düzenlediğimiz festivale herkesi bekliyoruz” dedi.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.