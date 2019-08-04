‘Gizli Çiçek’ geri dönüyor

İzmir’in bir dönem kolonyalar şehri olarak anılmasına neden olan Altın Damlası-Gizli Çiçek rekabetinin baş kahramanlarından Aktaş Kolonyaları uzun zaman sonra tekrar İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerini alacak. Kemeraltı’ndan çıkan ve İzmir’e mal olan markalardan biri olan Aktaş Kolonyaları, Kemeraltı Sokağı‘nda stant kiraladı. Kemal Kamil Aktaş’ın kurucusu olduğu marka o dönem Süleyman Ferit Bey’in Altın Damlası ile girdiği tatlı rekabet sonucu İzmir’e özgü kokuların zenginleşmesine katkıda bulunmuştu.