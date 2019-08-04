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    HaberlerEge‘Gizli Çiçek’ geri dönüyor
    04.08.2019 - 00:38

    ‘Gizli Çiçek’ geri dönüyor

    ‘Gizli Çiçek’ geri dönüyor

    İzmir’in bir dönem kolonyalar şehri olarak anılmasına neden olan Altın Damlası-Gizli Çiçek rekabetinin baş kahramanlarından Aktaş Kolonyaları uzun zaman sonra tekrar İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerini alacak. Kemeraltı’ndan çıkan ve İzmir’e mal olan markalardan biri olan Aktaş Kolonyaları, Kemeraltı Sokağı‘nda stant kiraladı. Kemal Kamil Aktaş’ın kurucusu olduğu marka o dönem Süleyman Ferit Bey’in Altın Damlası ile girdiği tatlı rekabet sonucu İzmir’e özgü kokuların zenginleşmesine katkıda bulunmuştu.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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